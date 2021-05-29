СМИ: Бывшего защитника «Шахтера» задержали за пьяное вождение

Бывшего игрока футбольного клуба «Шахтер» и сборной Украины Вячеслава Шевчука задержали в центре Киева с признаками алкогольного опьянения вечером, 28 мая.



Патрульные остановили Porsche 911 под управлением Шевчука на бульваре Леси Украинки, пишут «Новини.LIVE».



Проходить тест на наркотики он отказался и начал толкать патрульных. Полицейские надели на него наручники и задержали. По словам самого Шевчука — его «слили друзья из Шахтера».







По информации Sport.ua, в пятницу вечером Шевчук участвовал в праздновании 85-летия «Шахтера». Он попал на видео празднования, выложенное в stories Instagram журналистом Романом Бебехом. «Все-все, тихо, тихо», — говорят Вячеславу окружающие.



После инцидента Бебех удалил из Instagram еще несколько stories, на которых Шевчук вел себя неадекватно и делал резкие высказывания.



Сейчас Шевчук является постоянным экспертом программы «Великий футбол» на телеканале «Футбол 1»