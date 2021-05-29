ОБСЕ рассказала о повреждениях в жилом районе прифронтового Пивничного

СММ ОБСЕ подтвердила информацию о повреждении гражданских объектов в прифронтовом поселке Пивничное (бывш. Кирово) в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



На перекрестке улиц Юности и Цветочной наблюдатели видели 1 воронку диаметром примерно 60 см, которая возникла недавно в результате разрыва, предположительно, противотанковой управляемой ракеты.



В десяти метрах от этой воронки, на улице Цветочной, 16, команда СММ видела разбитые шиферные листы ограждения вблизи одноэтажного жилого дома. По оценке, повреждение возникло недавно в результате взрыва.



Женщина (60–69 лет), представившаяся собственницей этого дома, сообщила наблюдателям, что повреждены ее собственность, а также объекты на улице Цветочной, 14 и 18.



Возле улицы Павлова наблюдатели видели еще одну свежую воронку в земле, а немного севернее воронки — многочисленные пробоины и углубления (по оценке, от разлета осколков) на южной стене гаража и вмятины на металлических воротах гаража.



По наблюдениям Миссии, металлические ворота недавно покрасили, после того, как возникли повреждения.



Определить тип примененного вооружения или направление огня не представлялось возможным

По данным штаба ООС, обстрел Пивничного произошел вечером 28 мая с использованием противотанкового ракетного комплекса. Мирные жители не пострадали. Боевики стреляли со стороны шахты Гагарина, находящейся в оккупированной Горловке.