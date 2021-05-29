Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ рассказала о повреждениях в жилом районе прифронтового Пивничного

29 мая 2021, 15:21

ОБСЕ рассказала о повреждениях в жилом районе прифронтового Пивничного

СММ ОБСЕ подтвердила информацию о повреждении гражданских объектов в прифронтовом поселке Пивничное (бывш. Кирово) в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

На перекрестке улиц Юности и Цветочной наблюдатели видели 1 воронку диаметром примерно 60 см, которая возникла недавно в результате разрыва, предположительно, противотанковой управляемой ракеты.

В десяти метрах от этой воронки, на улице Цветочной, 16, команда СММ видела разбитые шиферные листы ограждения вблизи одноэтажного жилого дома. По оценке, повреждение возникло недавно в результате взрыва.

Женщина (60–69 лет), представившаяся собственницей этого дома, сообщила наблюдателям, что повреждены ее собственность, а также объекты на улице Цветочной, 14 и 18.

Возле улицы Павлова наблюдатели видели еще одну свежую воронку в земле, а немного севернее воронки — многочисленные пробоины и углубления (по оценке, от разлета осколков) на южной стене гаража и вмятины на металлических воротах гаража.

По наблюдениям Миссии, металлические ворота недавно покрасили, после того, как возникли повреждения.

Определить тип примененного вооружения или направление огня не представлялось возможным

По данным штаба ООС, обстрел Пивничного произошел вечером 28 мая с использованием противотанкового ракетного комплекса. Мирные жители не пострадали. Боевики стреляли со стороны шахты Гагарина, находящейся в оккупированной Горловке.

Еще по теме

Организации
ОБСЕ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:37
«Слуги народа» предложили отсрочить обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык
11:00
«ДНР»: 265 заболевших COVID-19 и 22 летальных случая
21:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 мая
18:58
«ЛНР» запретила работу детских пришкольных лагерей из-за ситуации с коронавирусом
17:57
Реалии «ЛНР»: На Алчевском меткомбинате рухнула крыша одного из цехов
13:25
Девушка из Горловки пробралась через минные поля, чтобы уйти с неподконтрольной территории
13:07
В ОБСЕ рассказали подробности ранения двух мужчин из-за взрыва под Николаевкой
12:32
Названы 23 вуза, в которых пройдут подготовительные курсы для молодежи из ОРДЛО и Крыма
11:28
«ДНР» зарегистрировала 23 смерти и 286 новых заболевших COVID-19
09:56
«ЛНР»: 18 случаев коронавируса за сутки и одна смерть
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 мая
16:16
«ДНР» разрешила устроить праздник последнего звонка в донецких школах
15:35
Правозащитница рассказала, как доказать право собственности «национализированного» в ОРДЛО имущества
11:57
«ДНР» зарегистрировала 25 смертей и более 300 новых случаев заболевания ковидом
10:44
«ЛНР» заявила о 23 заболевших и двух умерших от COVID-19
все новости
18:23
Бывший игрок «Шахтера» извинился за вождение в нетрезвом виде и ушел с телеканала «Футбол»
18:01
НВФ на Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных, обошлось без потерь
17:33
Генсек ОБСЕ посетила Донбасс и призвала открыть новые и существующие КПВВ
16:16
На Донетчине от COVID-19 скончались 13 человек, еще 120 заболели
15:21
ОБСЕ рассказала о повреждениях в жилом районе прифронтового Пивничного
13:45
На Луганщине — 31 новый случай COVID-19, трое умерли
12:37
«Слуги народа» предложили отсрочить обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык
12:22
Бывшего защитника «Шахтера» задержали за пьяное вождение
11:00
«ДНР»: 265 заболевших COVID-19 и 22 летальных случая
09:08
«ЛНР» заявила о 25 заболевших и двух умерших от COVID-19
08:39
Штаб: Боевики стреляли из ракетного комплекса по гражданской инфраструктуре
08:22
Более 3 тысяч заболевших COVID-19 выявили за сутки в Украине
23:29
Кулеба: Условий для проведения встреч ТКГ в Минске больше нет
22:22
Арестович: Военные учения Беларуси и РФ несут опасность для Украины
21:16
Мариуполь, Святогорск, Щурово: На Донетчине появилась туристическая полиция
все новости
ВИДЕО
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
22 мая, 21:15
Пресс-конференция президента: Все заявления о Донбассе, РФ и Путине ►
20 мая, 22:11

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция