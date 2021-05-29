НВФ на Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных, обошлось без потерь

С начала текущих суток, 29 мая, незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



Боевики открывали огонь неподалеку поселков Новозвановка, Майорское, Новгородское с применением минометов 120-го калибра, станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.



Кроме того, НВФ совершили обстрел гражданской инфраструктуры поселка Шумы из противотанкового ракетного комплекса. Пострадавших в результате обстрела нет.



Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

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