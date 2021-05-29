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В очередях без масок и дистанции: «ДНР» провела в Донецке продуктовую ярмарку

29 мая 2021, 19:16

В очередях без масок и дистанции: «ДНР» провела в Донецке продуктовую ярмарку

Продуктовая ярмарка в Донецке Продуктовая ярмарка в Донецке

Сегодня во временно неподконтрольном украинской власти Донецке состоялась продуктовая ярмарка, которую организовал «минагропром» группировки «ДНР» после годичного перерыва из-за коронавируса. Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ДАН».

Как отмечается, участие приняли около 40 производителей из Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Еленовки. Торговлю развернули на площадке перед РСК «Олимпийский».

На ярмарку пришло немало людей, большинство из них – без защитных масок, зачастую маски были сдвинуты на подбородок. Многие продавцы также были без масок и перчаток, что в период коронавируса является нарушением противоэпидемических правил. Товар на прилавках был ничем не накрыт.

Продажа продуктов, которую группировка «ДНР» анонсировала по ценам ниже, чем в магазинах, вызвала определенный ажиотаж, люди толпились в очередях, не соблюдая при этом безопасную дистанцию.

Что касается цен, сообщается, что обычные красные помидоры продавали по 100-110 рублей за 1 кг (около 38-42 грн по местному курсу валют), крупные розовые томаты – 165-170 руб./кг (62-64 грн), редис – 35-45 руб./кг (13-17 грн), огурцы – 80 руб./кг. (30 грн). Яйца первого сорта продавались по 65 рублей за десяток (24 грн), мясной фарш – 110 руб./кг (42 грн), курица бульонная – 84 руб./кг (32 грн) и т.д. При этом, несмотря на обещанные сниженные цены, стоимость бананов, муки, майонеза, некоторых видов колбас почти не отличались от магазинных.

«ДНР» проводит массовые мероприятия, в том числе ярмарки, на фоне продолжающейся эпидемии коронавирусной болезни.

На неподконтрольной части Донетчины суточные показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 уже превысили аналогичные цифры на подконтрольной украинскому правительству территории. Так, «ДНР» сообщила о 265 новых случаях коронавируса и 22 умерших за последние сутки, в то время как на подконтрольной части Донетчины выявили 120 новых больных и 13 человек умерли.

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