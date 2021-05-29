Пограничники отмечают увеличение пассажиропотока на КПВВ «Станица Луганская»

В контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» пассажиропоток на этой неделе увеличился на 10% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганщины прошло 6 486 человек, а на контролируемую территорию – 7 180 человек.



За тот же период на Донетчине в КПВВ «Новотроицкое» линию соприкосновения пересекли 284 человека и 50 транспортных средств в сторону временно неподконтрольных районов, и одновременно 312 человек и 66 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.



Кроме того, боевики не пропустили через свои пункты пропуска 21 человека, украинские пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.



Также пограничники обнаружили семерых граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию были направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.

По решению командующего операции Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения с украинской стороны. Контрольные пункты работают ежедневно с 08:00 до 16:00.



Движение в большинстве КПВВ остается заблокировано со стороны незаконных вооруженных формирований. Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики разблокируют движение дважды в неделю – в понедельник и пятницу.