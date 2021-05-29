Луганщина приблизилась к переходу в «зеленую зону» карантина

Луганская область по одному из показателей для определения уровней эпидемической опасности COVID-19 уже соответствует «зеленой зоне». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства здравоохранения.



Так, в регионе три дня подряд сохраняется соответствующий «зеленому» уровню коэффициент выявления случаев инфицирования (менее 5%), более того, с 26 по 28 мая он снизился с 4,7 до 4,2%.



Сейчас Луганская область, как и Донецкая и все остальные регионы, пока находится в «желтой» карантинной зоне.



В то же время, отдельные показатели, соответствующие «зеленому» уровню, уже отмечаются в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях.



Полностью всех шести индикаторов для определения зоны карантина, соответствующих «зеленому» уровню, пока нет ни в одном регионе.