Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Луганщина приблизилась к переходу в «зеленую зону» карантина

29 мая 2021, 21:25

Луганщина приблизилась к переходу в «зеленую зону» карантина

Луганская область по одному из показателей для определения уровней эпидемической опасности COVID-19 уже соответствует «зеленой зоне». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства здравоохранения.

Так, в регионе три дня подряд сохраняется соответствующий «зеленому» уровню коэффициент выявления случаев инфицирования (менее 5%), более того, с 26 по 28 мая он снизился с 4,7 до 4,2%.

Сейчас Луганская область, как и Донецкая и все остальные регионы, пока находится в «желтой» карантинной зоне.

В то же время, отдельные показатели, соответствующие «зеленому» уровню, уже отмечаются в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Полностью всех шести индикаторов для определения зоны карантина, соответствующих «зеленому» уровню, пока нет ни в одном регионе.

Читайте также:

На Луганщине — 31 новый случай COVID-19, трое умерли

Еще по теме

Прочее
Карантин коронавирус
Места
Луганская область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:00
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
21:01
Пушилин подтвердил, что в ОРДЛО не будут открывать участки для голосования на выборах в Госдуму РФ
19:16
В очередях без масок и дистанции: «ДНР» провела в Донецке продуктовую ярмарку
12:37
«Слуги народа» предложили отсрочить обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык
11:00
«ДНР»: 265 заболевших COVID-19 и 22 летальных случая
21:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 мая
18:58
«ЛНР» запретила работу детских пришкольных лагерей из-за ситуации с коронавирусом
17:57
Реалии «ЛНР»: На Алчевском меткомбинате рухнула крыша одного из цехов
13:25
Девушка из Горловки пробралась через минные поля, чтобы уйти с неподконтрольной территории
13:07
В ОБСЕ рассказали подробности ранения двух мужчин из-за взрыва под Николаевкой
12:32
Названы 23 вуза, в которых пройдут подготовительные курсы для молодежи из ОРДЛО и Крыма
11:28
«ДНР» зарегистрировала 23 смерти и 286 новых заболевших COVID-19
09:56
«ЛНР»: 18 случаев коронавируса за сутки и одна смерть
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 мая
16:16
«ДНР» разрешила устроить праздник последнего звонка в донецких школах
все новости
22:00
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
21:25
Луганщина приблизилась к переходу в «зеленую зону» карантина
21:01
Пушилин подтвердил, что в ОРДЛО не будут открывать участки для голосования на выборах в Госдуму РФ
20:35
Пограничники отмечают увеличение пассажиропотока на КПВВ «Станица Луганская»
19:58
Ляшко рассказал, когда будут первые результаты разработки украинской вакцины от коронавируса
19:16
В очередях без масок и дистанции: «ДНР» провела в Донецке продуктовую ярмарку
18:23
Бывший игрок «Шахтера» извинился за вождение в нетрезвом виде и ушел с телеканала «Футбол»
18:01
НВФ на Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных, обошлось без потерь
17:33
Генсек ОБСЕ посетила Донбасс и призвала открыть новые и существующие КПВВ
16:16
На Донетчине от COVID-19 скончались 13 человек, еще 120 заболели
15:21
ОБСЕ рассказала о повреждениях в жилом районе прифронтового Пивничного
13:45
На Луганщине — 31 новый случай COVID-19, трое умерли
12:37
«Слуги народа» предложили отсрочить обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык
12:22
Бывшего защитника «Шахтера» задержали за пьяное вождение
11:00
«ДНР»: 265 заболевших COVID-19 и 22 летальных случая
все новости
ВИДЕО
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
22 мая, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция