В Мариуполе художники со всей Украины разрисовали заброшенный железнодорожный состав

Заброшенный поезд стал арт-объектом / Фото: 0629

В Мариуполе проходит фестиваль современного искусства Startup Гогольfest. На время его проведения заброшенный железнодорожный состав на Приморском бульваре стал арт-резиденцией WAGON, передает 0629.



Художники со всей Украины, которые приехали на фестиваль в Мариуполь, превратили «заброшку» на рельсах в арт-объект.

Днем работу осложняет палящее солнце, в Мариуполе сегодня было выше +30, и вагоны буквально раскаляются.



Художникам приходится дожидаться щадящего вечернего солнца.



Тем не менее, им удалось превратить состав в настоящее арт-пространство, наполненное особыми смыслами.

Мариупольцы уже имеют возможность ознакомиться с этим необычным произведением творческой фантазии участников фестиваля.