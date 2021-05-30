Более 1 700 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За субботу, 29 мая, в Украине выявили 1 703 новых случая коронавируса — это на 1 393 меньше, чем днем ранее. При этом 5 733 человека выздоровел, а 84 умерли.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



За все время пандемии COVID-19 в стране диагностировали у 2 201 472 человека. Из них 2 036 148 пациентов выздоровели, а 50 472 человека скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и городе Киев (96).



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.