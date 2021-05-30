Штаб: 6 обстрелов за сутки, без потерь

За прошедшие сутки, 29 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Под огнем оказались окрестности Новозвановки, Майорска, Новгородского, Причепиловки и Шум.



Боевики стреляли из минометов 120-го ис82-госкалибров, противотанковые ракетные комплексы, гранатометов.



Боевых потерь среди ВСУ нет.



Используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.



Группировка «ДНР», в свою очередь, обвинила украинскую сторону в обстрелах вблизи поселков Жабуньки и Старомихайловка из минометов калибром 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.



С момента вступления в силу договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, с 27 июля 2020 года и до 29 мая СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 32 384 нарушения , в том числе 10 430 взрывов, 5 471 пролетевший неопределенный боеприпас, 228 вспышек дульного пламени, 107 осветительных ракет, а также не менее 16 148 очередей и выстрелов.