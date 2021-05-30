«ЛНР»: 44 заболевших и двое умерших от COVID-19

В отдельных районах Луганской области за сутки выявили 44 заболевших коронавирусной болезнью и 2 летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



С начала пандемии формирование признает 4767 случаев COVID-19, из которых 4136 человек выписаны, 439 — умерли от осложнений.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За субботу, 29 мая, в Украине выявили 1 703 новых случая коронавируса — это на 1 393 меньше, чем днем ранее. При этом 5 733 человека выздоровел, а 84 умерли.