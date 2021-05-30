«ДНР» заявила о 117 новых случаях COVID-19 и 23 смертях

В отдельных районах Донецкой области за сутки подтверждено 117 новых случае заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, умерли 23 заболевших ранее пациента.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 38 851 случай коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них 31 401 человек выздоровел, летальных случаев — 2927.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За субботу, 29 мая, в Украине выявили 1 703 новых случая коронавируса — это на 1 393 меньше, чем днем ранее. При этом 5 733 человека выздоровел, а 84 умерли.