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В ТКГ обсудят вопрос переноса переговорной площадки из Минска

30 мая 2021, 13:16

В ТКГ обсудят вопрос переноса переговорной площадки из Минска

Участники подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсудят вопрос насчет новой площадки для переговоров вместо Минска. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщила член украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова

«Вопрос, который будет первым подниматься в работе подгрупп — это, после всех событий в Беларуси, вопрос площадки, на которой должны проходить переговоры. Дискуссия по поводу того, должны ли они проходить в Минске, началась еще после выборов в Беларуси. Украинская делегация не считает, что Беларусь сейчас является нейтральной страной, которая может представлять площадку как нейтральная страна. Она очень под влиянием России. Думаю, это вопрос для ТКГ сейчас важен», — заявила она.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку туда невозможно попасть.

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