В Луганской области выявили еще 17 заболевших COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждены 17 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск, Новопсковский, Беловодский и Попаснянский районы — по 1, Рубежное — 4, Северодонецк — 7, Станично-Луганский — 2.



Вследствие осложнений умерли 72-летняя и 82-летняя женщины из Кременского района.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 077 случаях: выздоровели 23 771 человек, умерли — 886.

За субботу, 29 мая, в Украине выявили 1 703 новых случая коронавируса — это на 1 393 меньше, чем днем ранее. При этом 5 733 человека выздоровел, а 84 умерли.