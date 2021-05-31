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Чуть более тысячи заболевших ковидом выявили в Украине за воскресенье

31 мая 2021, 08:12

Чуть более тысячи заболевших ковидом выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 30 мая, в Украине выявили 1 022 новых случая коронавируса — это на 681 меньше, чем днем ранее. При этом 4 934 человека выздоровел, а 64 умерли.

Такие данные приводятся на сайте системы мониторинга COVID-19 СНБО.

За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 202 494 человек. Из них 2 041 082 пациента выздоровели, а 50 536 человек скончались.

Продолжают болеть 110 876 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), областях и в городе Киев (63).

В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.

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