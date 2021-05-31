Денисова: Религия стала причиной травли украинца, осужденного Россией

Украинец Геннадий Лимешко, отбывающий наказание в России, подвергается систематической травле со стороны работников исправительного учреждения, где он содержится, заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой защитить права Лимешко.



«Как стало известно, оперативные работники колонии оказывают на Геннадия психологическое давление из-за того, что он принял ислам. С их стороны звучат угрозы, что после отбывания срока заключения, Геннадия отправят воевать в Сирию, поскольку он, якобы "поддерживает терроризм и ИГИЛ". Также работники колонии безосновательно забирают у него разрешенные вещи и одежду», – написала Денисова на странице в Facebook.



Омбудсвумен подчеркнула, что предвзятое отношение и издевательства со стороны сотрудников колонии приводит к ухудшению психоэмоционального состояния Лимешко.

Украинец Геннадий Лимешко был задержан правоохранительными органами РФ в августе 2017 года и осужден так называемым «Судакским городским судом Республики Крым» в мае 2018 года за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.



В Минобороны Украины сообщили, что Лимешко служил в Вооруженных силах по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.