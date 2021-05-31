Апелляционный суд смягчил приговор Стерненко до условного срока

Апелляционный суд Одессы снял обвинения с активиста Сергея Стерненко по статье о разбойном нападении на экс-депутата районного совета Сергея Щербича и назначил условное наказание сроком на 1 год по статье о незаконном обращении с оружием.



Трансляцию заседания вело hromadske.



Суд признал невиновность Стерненко по статье 187 Уголовного кодекса (Разбой). Именно по этой статье ему присудили 7 лет и 3 месяца тюрьмы с конфискацией половины имущества.



В то же время суд подтвердил вину Стерненко в похищении человека по статье 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека из корыстных побуждений). Здесь судьи подтвердили решение суда первой инстанции, но освободили его от ответственности из-за того, что истек срок давности.



По третьему эпизоду суд тоже признал вину Стерненко по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Однако судьи не признали огнестрельным оружием стартовый пистолет и шумовые патроны к нему. По мнению суда, единственным боеприпасом, который изъяли у Стерненко во время обыска, был один боевой патрон калибра 5.45 мм.



Также судьи заявили, что Стурненко не был судим и характеризуется положительно. Поэтому суд решил присудить ему условный срок на 1 год.

Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека, разбой и незаконное ношение оружия. Потерпевшим являлся Сергей Щербич, который на момент событий был депутатом райсовета Одесской области от партии «Родина». В 2015 году Стерненко якобы организовал похищение Щербича.



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