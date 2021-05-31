Молодежь Донбасса приглашают поучаствовать в медиа-курсе

С 16 по 20 июня в Запорожье пройдет медиа-курс «Youth Media PWR» для молодежи из Донецкой, Луганской и Запорожской областей. На пятидневном интенсиве команды узнают специфику работы цифровых медиа и научатся создавать и продвигать «социально значимый контент», говорится в пресс-релизе проекта «Увімкнись» («Включись»).



«Современные медиа формируют наше отношение к происходящему. Наша картина мира напрямую зависит от того, какие именно медиа мы читаем, к каким лидерам мнений прислушиваемся и насколько тщательно выбираем каналы информации, которую потребляем. Мы хотим, чтобы молодежь была активно включена в процесс формирования информационного пространства в своих громадах и приглашаем команды молодых криейторов присоединиться к проекту "Включись"», — заявили организаторы медиа-курса.



Кто может принять участие:

Команды из 4 человек из Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Возраст участников — 16-35 лет.

Как принять участие:

До 6 июня включительно зарегистрировать команду (1 команда — 1 заявка) по ссылке.

С 7 по 10 июня пройти онлайн-собеседование.

С 16 по 20 июня присоединиться к 5-дневному тренингу в городе Запорожье.

В сентябре присоединиться к визитам по обмену в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Лучшие идеи и самые активные участники получат финансирование на реализацию своих проектов. Также организаторы покрывают расходы на проезд, проживание и питание.



Проект «Увімкнись» реализуется фондом «Улыбка ЮА» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).