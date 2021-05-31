Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Молодежь Донбасса приглашают поучаствовать в медиа-курсе

31 мая 2021, 15:38

Молодежь Донбасса приглашают поучаствовать в медиа-курсе

С 16 по 20 июня в Запорожье пройдет медиа-курс «Youth Media PWR» для молодежи из Донецкой, Луганской и Запорожской областей. На пятидневном интенсиве команды узнают специфику работы цифровых медиа и научатся создавать и продвигать «социально значимый контент», говорится в пресс-релизе проекта «Увімкнись» («Включись»).

«Современные медиа формируют наше отношение к происходящему. Наша картина мира напрямую зависит от того, какие именно медиа мы читаем, к каким лидерам мнений прислушиваемся и насколько тщательно выбираем каналы информации, которую потребляем. Мы хотим, чтобы молодежь была активно включена в процесс формирования информационного пространства в своих громадах и приглашаем команды молодых криейторов присоединиться к проекту "Включись"», — заявили организаторы медиа-курса.

Кто может принять участие:

  • Команды из 4 человек из Луганской, Донецкой и Запорожской областей.
  • Возраст участников — 16-35 лет.

Как принять участие:

  • До 6 июня включительно зарегистрировать команду (1 команда — 1 заявка) по ссылке
  • С 7 по 10 июня пройти онлайн-собеседование.
  • С 16 по 20 июня присоединиться к 5-дневному тренингу в городе Запорожье.
  • В сентябре присоединиться к визитам по обмену в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Лучшие идеи и самые активные участники получат финансирование на реализацию своих проектов. Также организаторы покрывают расходы на проезд, проживание и питание.

Проект «Увімкнись» реализуется фондом «Улыбка ЮА» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Еще по теме

Люди
Молодежь
Места
Луганская область Донецкая область Запорожская область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:10
«ДНР» планирует возобновить вакцинацию от ковида в июле
14:47
КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом на 2 недели приостановит работу
10:32
«ДНР» частично приостановила комендантский час на неподконтрольной Донетчине
09:24
«ЛНР» сообщила о 7 новых случаях коронавируса
23:51
Донбасс. Итоги недели 24 - 30 мая
22:25
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
18:55
История 16-летней девушки, «сбежавшей» из Горловки: Соцработница говорит, что она потерялась и политики здесь нет
11:33
«ДНР» откроет завтра свой КПВВ под Донецком
11:13
«ДНР» заявила о 117 новых случаях COVID-19 и 23 смертях
09:11
«ЛНР»: 44 заболевших и двое умерших от COVID-19
22:00
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
21:01
Пушилин подтвердил, что в ОРДЛО не будут открывать участки для голосования на выборах в Госдуму РФ
19:16
В очередях без масок и дистанции: «ДНР» провела в Донецке продуктовую ярмарку
12:37
«Слуги народа» предложили отсрочить обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык
11:00
«ДНР»: 265 заболевших COVID-19 и 22 летальных случая
все новости
17:15
В Луганской области за сутки выявили 13 случаев коронавируса
17:09
ВСК назвала причины масштабных пожаров в Луганской области
16:55
Апелляционный суд смягчил приговор Стерненко до условного срока
16:17
Украина, Грузия и Молдова просят Еврокомиссию помочь с поставками вакцины от COVID-19
16:04
Россия расширяет воинские части на границе с Украиной и другими странами Запада
15:38
Молодежь Донбасса приглашают поучаствовать в медиа-курсе
15:10
«ДНР» планирует возобновить вакцинацию от ковида в июле
14:47
КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом на 2 недели приостановит работу
14:00
Подготовительные курсы для поступления в украинский вуз. Пошаговая инструкция жителям ОРДЛО
13:28
СБУ повторно вызвала Порошенко на допрос по делу «Козака-Медведчука»
12:50
Денисова: Религия стала причиной травли украинца, осужденного Россией
11:20
Зеленский подписал указ о создании вуза информационной и кибербезопасности
10:32
«ДНР» частично приостановила комендантский час на неподконтрольной Донетчине
10:22
За сутки на Донетчине коронавирусом заболели менее 50 человек
09:25
Ляшко: Летом в Украине карантин может быть ослаблен
все новости
ВИДЕО
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция