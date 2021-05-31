Молодежь Донбасса приглашают поучаствовать в медиа-курсе

С 16 по 20 июня в Запорожье пройдет медиа-курс «Youth Media PWR» для молодежи из Донецкой, Луганской и Запорожской областей. На пятидневном интенсиве команды узнают специфику работы цифровых медиа и научатся создавать и продвигать «социально значимый контент», говорится в пресс-релизе проекта «Увімкнись» («Включись»).
«Современные медиа формируют наше отношение к происходящему. Наша картина мира напрямую зависит от того, какие именно медиа мы читаем, к каким лидерам мнений прислушиваемся и насколько тщательно выбираем каналы информации, которую потребляем. Мы хотим, чтобы молодежь была активно включена в процесс формирования информационного пространства в своих громадах и приглашаем команды молодых криейторов присоединиться к проекту "Включись"», — заявили организаторы медиа-курса.
Кто может принять участие:
Как принять участие:
Лучшие идеи и самые активные участники получат финансирование на реализацию своих проектов. Также организаторы покрывают расходы на проезд, проживание и питание.
Проект «Увімкнись» реализуется фондом «Улыбка ЮА» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).