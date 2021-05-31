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Украина, Грузия и Молдова просят Еврокомиссию помочь с поставками вакцины от COVID-19

31 мая 2021, 16:17

Украина, Грузия и Молдова просят Еврокомиссию помочь с поставками вакцины от COVID-19

Украина, Грузия и Молдова обратились к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой оказать содействие в вакцинации населения этих стран от COVID-19. Об этом сообщает Урядовый портал.

Премьер-министры трех стран Денис Шмыгаль, Иракли Гарибашвили и Аурелиу Чоко просят разработать Еврокомиссию разработать механизм передачи вакцины ЕС для инициативы «Восточного партнерства» по тому же принципу, который недавно был применен к странам Западных Балкан.

«Такой подход в сочетании с другими усилиями стран-партнеров помог бы избежать проблем нехватки вакцины и обеспечить ее необходимое количество в разумные сроки», — говорится в сообщении.

17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чоко подписали меморандум о создании Ассоциированного трио для евроинтеграции трех стран.

В апреле Еврокомиссия подписала контракты на поставку странам Западных Балкан 651 тысячи доз вакцины Pfizer.

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