В прокуратуре рассказали, где на Луганщине русский язык больше не региональный

Восемь органов местного самоуправления Луганской области за последние несколько лет отменили принятые ими решения о статусе русского языка, как регионального. Об этом сообщили в облпрокуратуре в ответ на запрос «Радио Свобода».



Соответствующие решения отменили:

Михайловский сельский совет (решение от 21 ноября 2019)

Голубовская сельский совет (решение от 26 сентября 2019);

Епифанивська сельский совет (решение от 3 октября 2019)

Макеевского сельский совет (решение от 4 ноября 2019)

Новоникольское сельский совет (решение от 7 ноября 2019)

Нововодянский сельский совет (решение от 1 октября 2019)

Старобельска городской совет (решение от 11 декабря 2020 года);

Рубежанский городской совет (решение от 13 января 2021).

Местные советы принимали решения о региональном статусе русского языка, опираясь на закон «Об основах государственной языковой политики» от 2012 года, который был признан неконституционным.



В прокуратуре сообщили, что направляли в Луганскую ОВГА запрос «для получения надлежащих, допустимых, достоверных и достаточных доказательств, которыми могут быть обоснованы исковые требования» для признания такого решения с 2012 года незаконным.



В ответ Луганская областная военно-гражданская администрация сообщила, что у нее отсутствуют оригинал или копии решения областного совета о предоставлении статуса и материалы, на основании которых оно принималось.