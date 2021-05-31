В прокуратуре рассказали, где на Луганщине русский язык больше не региональный

Восемь органов местного самоуправления Луганской области за последние несколько лет отменили принятые ими решения о статусе русского языка, как регионального. Об этом сообщили в облпрокуратуре в ответ на запрос «Радио Свобода».
Соответствующие решения отменили:
Местные советы принимали решения о региональном статусе русского языка, опираясь на закон «Об основах государственной языковой политики» от 2012 года, который был признан неконституционным.
В прокуратуре сообщили, что направляли в Луганскую ОВГА запрос «для получения надлежащих, допустимых, достоверных и достаточных доказательств, которыми могут быть обоснованы исковые требования» для признания такого решения с 2012 года незаконным.
В ответ Луганская областная военно-гражданская администрация сообщила, что у нее отсутствуют оригинал или копии решения областного совета о предоставлении статуса и материалы, на основании которых оно принималось.