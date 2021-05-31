Часть процесса по делу о санкциях против телеканала «112» пройдет в закрытом режиме

Кассационный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дела о наложении санкций на телерадиокомпанию «112-ТВ». Об этом сообщает пресс-служба суда.



Суд озвучил ходатайство Службы безопасности Украины о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании с фиксацией процесса с помощью звукозаписывающего устройства с соблюдением требований законодательства в сфере охраны государственной тайны.



«Ходатайство обосновано тем, что некоторые документы (подтверждающие наличие правовых оснований для применения к истцу санкций), предоставленные СБУ, содержат информацию, которая составляет государственную тайну», — говорится в сообщении.



Верховный Суд частично удовлетворил это ходатайство: решил проводить рассмотрение дела в закрытом судебном заседании в части исследования доказательств, содержащих государственную тайну.



Также в ходе заседания представители истца сообщили, что не смогли ознакомиться с материалами дела, поскольку СБУ им не предоставила доступа к государственной тайне.



С учетом оформления участниками дела разрешений и допусков к государственной тайне, необходимых для дальнейшего рассмотрения дела в судебном заседании объявлен перерыв.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.