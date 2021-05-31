В украинском СЦКК заявили о минировании боевиками окрестностей Майорского

Украинская сторона СЦКК заявляет, что боевики провели дистанционное минирование окрестности Майорского. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.



«В 20 часов 20 минут 30 мая наемники РФ осуществили дистанционное минирование окрестности населенного пункта Майорское со стороны населенного пункта Шахты 6,7, который находится на временно оккупированной территории населенного пункта Горловка», — говорится в сообщении.



По данным СЦКК, минировали минами ПОМ-2, запрещенных Женевской конвенцией, с помощью РПГ.



Отмечается, что о происшедшем проинформирована Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.