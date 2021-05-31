По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 42 случая коронавируса. Всего зафиксировано 89 254 случаев ковида: 83 178 человек выздоровели, 2 233 — умерли от осложнений.



В Луганской области лабораторно подтверждено 13 новых случаев COVID-19. Всего — 26 090 случаев болезни, из которых выздоровели 23 779 человек, 886 — умерли.



В отдельных районах Луганской области выявили 7 случаев заражения коронавирусом. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 4 774 заболевших: 4 140 человек выздоровели, а 439 — умерли.



Политика



Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжать искать решение урегулирования на Донбассе нужно через «нормандский формат». В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что «нормандский формат» не зависит от событий в Беларуси.



Боевые действия



Жительница Первомайска во время проведения земельных работ получила ранение при детонации боеприпаса, заявили в «ЛНР».



В последние месяцы напряжение на Донбассе ухудшается, отметила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.



Общество



Группировка «ДНР» отменила комендантский час в выходные дни с 1 июня по 15 сентября.



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