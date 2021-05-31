На Луганщине выплатят 1,8 млн гривен компенсации за разрушенное жилье

В Луганской области выплатят около 1,8 миллиона гривен компенсации за разрушенное в результате вооруженного конфликта жилье. Такое решение приняла специальная комиссия, передает пресс-служба облгосадминистрации.



На рассмотрение комиссии было подано девять дел по возмещению убытков за разрушенное жилье в 2014 и 2015 годах. Шесть — по пяти объектам в Станице Луганской, и три — по одному в Тошковке.



«Членами комиссии согласовано решение о предоставлении денежной компенсации заявителям по 300 тысяч гривен на каждый объект», — отметили в ОГА.



По состоянию на 31 мая в области приняты решения о предоставлении компенсации 14 пострадавшим на общую сумму 4 млн 50 тысяч гривен.