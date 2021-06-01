Штаб ООС: Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За минувшие сутки, 31 мая, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе восемь раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики открывали огонь вблизи Водяного, Шумов, Гнутово, Авдеевки, Майорского, Золотого-4. Применялись минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.



Вблизи поселка Зайцево НВФ совершили дистанционное минирование с использованием ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



Кроме того, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата боевиков типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения. БПЛА был вовремя подавлен средствами РЭБ.



Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.



По состоянию на 7:00 утра 1 июня, в зоне ООС нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Группировка «ДНР» заявила о том, что 31 мая ее позиции были обстреляны в районе Ясиноватой, Горловки (поселок шахты 6/7), поселка Ленинское.



В группировке «ЛНР» заявили, что в результате обстрела 31 мая в поселке Золотое-5 (Михайловка) повреждено остекление средней школы №4 по ул. Войкова, детского сада «Березка» по ул. Лизы Чайкиной и жилого дома по ул. Пирогова, 20. Данные повреждения пока не верифицированы СММ ОБСЕ.



С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года до 30 мая 2021 года СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 32 492 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 447 взрывов, 5 521 пролетевший неопределенный боеприпас, 228 вспышек дульного пламени, 108 осветительных ракет, а также не менее 16 188 очередей и выстрелов).