Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб ООС: Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

01 июня 2021, 08:28

Штаб ООС: Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За минувшие сутки, 31 мая, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе восемь раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики открывали огонь вблизи Водяного, Шумов, Гнутово, Авдеевки, Майорского, Золотого-4. Применялись минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

Вблизи поселка Зайцево НВФ совершили дистанционное минирование с использованием ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Кроме того, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата боевиков типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения. БПЛА был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

По состоянию на 7:00 утра 1 июня, в зоне ООС нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Группировка «ДНР» заявила о том, что 31 мая ее позиции были обстреляны в районе Ясиноватой, Горловки (поселок шахты 6/7), поселка Ленинское.  

В группировке «ЛНР» заявили, что в результате обстрела 31 мая в поселке Золотое-5 (Михайловка) повреждено остекление средней школы №4 по ул. Войкова, детского сада «Березка» по ул. Лизы Чайкиной и жилого дома по ул. Пирогова, 20. Данные повреждения пока не верифицированы СММ ОБСЕ.

С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года до 30 мая 2021 года СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 32 492 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 447 взрывов, 5 521 пролетевший неопределенный боеприпас, 228 вспышек дульного пламени, 108 осветительных ракет, а также не менее 16 188 очередей и выстрелов).

Читайте также:

ООС: На Донбассе стреляли из гранатометов и не только

Еще по теме

Прочее
ситуация на фронте
Места
Ясиноватая Авдеевка Зайцево Гнутово Майорское Водяное Горловка Золотое-4 Золотое-5 Шумы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
18:05
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранение при подрыве на боеприпасе
15:10
«ДНР» планирует возобновить вакцинацию от ковида в июле
14:47
КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом на 2 недели приостановит работу
10:32
«ДНР» частично приостановила комендантский час на неподконтрольной Донетчине
09:24
«ЛНР» сообщила о 7 новых случаях коронавируса
23:51
Донбасс. Итоги недели 24 - 30 мая
22:25
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
18:55
История 16-летней девушки, «сбежавшей» из Горловки: Соцработница говорит, что она потерялась и политики здесь нет
11:33
«ДНР» откроет завтра свой КПВВ под Донецком
11:13
«ДНР» заявила о 117 новых случаях COVID-19 и 23 смертях
09:11
«ЛНР»: 44 заболевших и двое умерших от COVID-19
22:00
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
все новости
11:40
Рада установила День памяти детей, погибших от вооруженной агрессии РФ против Украины
11:20
Зеленский назвал возможные сроки и направления военной эскалации со стороны России
11:02
В Офисе президента надеются на «деолигархизацию» новостных служб телеканалов
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
10:24
В НАТО отреагировали на развертывание Россией дополнительных войск на западной границе
09:56
Компенсации за разрушенное жилье на Донбассе планируют выплатить до 2023 года
09:31
На Донетчине завершили ремонт моста на дороге в объезд неподконтрольных территорий
09:14
Еще 17 смертей от коронавируса зафиксировали в Донецкой области
09:03
Зеленский рассказал о новом формате переговоров по Донбассу и украинском плане «Б» по НАТО
08:28
Штаб ООС: Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
08:06
Более 2 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
23:50
Новая порция «пленок Медведчука» от Bihus.Info подтвердила его участие в покупке угля из ОРДЛО с одобрения Порошенко
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:28
На Луганщине выплатят 1,8 млн гривен компенсации за разрушенное жилье
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
все новости
ВИДЕО
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция