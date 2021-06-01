На Донетчине завершили ремонт моста на дороге в объезд неподконтрольных территорий

Мост на дороге Благодатное – Валерьяновка / Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Донецкой области завершена реконструкция моста на автодороге Благодатное – Валерьяновка, которая идет в объезд временно неподконтрольных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Мост через реку Кашлагач в Ольгинской территориальной громаде еще недавно находился в аварийном состоянии. Сейчас здесь полностью заменили конструкцию и настелили новое дорожное полотно. Длина моста составляет 20 м.



«Мост, хотя и небольшой, но очень важный для области, ведь расположен на дороге Благодатное – Валерьяновка, соединяющей север и юг Донетчины в объезд оккупированных территорий. Такими должны быть все мосты и все дороги», – отметил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Проект реализован в рамках программы «Большая стройка» за счет средств субвенции государственного бюджета.