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В НАТО отреагировали на развертывание Россией дополнительных войск на западной границе

01 июня 2021, 10:24

В НАТО отреагировали на развертывание Россией дополнительных войск на западной границе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение российской стороны разместить на западных границах РФ дополнительно до 20 военных соединений, передает «Укринформ».

«Россия использовала военную силу против соседей, в Грузии и в Украине, она продолжает дестабилизировать Донбасс и восток Украины, незаконно аннексировала Крым. Мы видели большое российское военное присутствие в высоких широтах Севера, в Баренцевом море, в Балтийском море, в Черном и Средиземном морях, а также на Ближнем Востоке. Именно поэтому НАТО повысило готовность сил и развернуло боевые группы на востоке Альянса», – сказал Столтенберг накануне встречи министров иностранных дел и министров обороны стран-членов Альянса.

Он напомнил, что в течение нескольких прошлых лет Россия демонстрировала агрессивное поведение, осуществила значительные инвестиции в новые современные военные возможности, от обычных образцов оружия до систем ядерного вооружения.

«НАТО – оборонительный союз, он предназначен для защиты и обороны всех союзников. Мы готовы предотвращать конфликты и войны. Но лучший путь для этого – это послать четкое послание любому потенциальному противнику: если один из союзников будет атакован, все союзники встанут рядом с ним. И благодаря этому мы предотвращаем войны и сохраняем мир», – добавил Столтенберг.

Он отметил, что по отношению к России НАТО будет продолжать придерживаться двуединого подхода: с одной стороны, укреплять систему сдерживания и оборону, а с другой – «искать содержательный диалог».

«Мы стремимся к лучшим отношениям с Россией, которая является нашим соседом. Даже если такие отношения не удается улучшить, важно поддерживать с ней даже тяжелые отношения, для прозрачности военной активности и уменьшения рисков относительно проблем контроля над вооружениями. Поэтому мы будем продолжать этот двуединый подход к отношениям с Россией. Все, что мы делаем, является оборонительным. Инициатива "НАТО 2030" – это также о том, как мы можем в дальнейшем надежно укреплять нашу систему сдерживания и обороны, но только в оборонном измерении», – резюмировал генсек НАТО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России сформируют 20 новых воинских частей в Западном военном округе, граничащем с Украиной, Беларусью, странами Балтии и Финляндией. 

В начале мая Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, которые участвовали в учениях у границы с Украиной, но как писала газета The New York Times, у границы остались еще примерно 80 тысяч военных — это наибольшее количество сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

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