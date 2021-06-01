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«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем

01 июня 2021, 10:47

«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем

В отдельных районах Донецкой области за сутки подтверждено 189 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Кроме этого, умер 21 пациент из числа ранее заболевших.

С начала пандемии «ДНР» подтверждает 39 040 случаев коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них 31 553 человека выздоровели, летальных случаев – 2 948.

Кроме того, сообщается, что за сутки выявлено 112 случаев пневмоний, что на 64 случая больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 86 человек. Всего на лечении находятся 1 672 пациента с пневмониями, из них 701 – на кислородной поддержке (+38 за сутки).

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

Заболеваемость и смертность от коронавируса на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины в последнее время превышает аналогичные показатели подконтрольной части региона. Так, за прошлые сутки Донецкая облгосадминистрация сообщила о 88 новых случаях COVID-19 и 17 умерших от осложнений болезни.

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