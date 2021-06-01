«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем

В отдельных районах Донецкой области за сутки подтверждено 189 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, умер 21 пациент из числа ранее заболевших.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 39 040 случаев коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них 31 553 человека выздоровели, летальных случаев – 2 948.



Кроме того, сообщается, что за сутки выявлено 112 случаев пневмоний, что на 64 случая больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 86 человек. Всего на лечении находятся 1 672 пациента с пневмониями, из них 701 – на кислородной поддержке (+38 за сутки).



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

Заболеваемость и смертность от коронавируса на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины в последнее время превышает аналогичные показатели подконтрольной части региона. Так, за прошлые сутки Донецкая облгосадминистрация сообщила о 88 новых случаях COVID-19 и 17 умерших от осложнений болезни.