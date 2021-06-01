На Луганщине за сутки выявили 57 новых больных COVID-19

В Луганской области за минувшие сутки, 31 мая, лабораторно подтвердили 57 новых случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли еще семь человек, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Больше всего заболевших в Северодонецке – 15, Лисичанске – девять, в Троицком районе – восемь. Кроме того, заболели пятеро жителей Новоайдарского района, четыре человека – из Новопсковского района, по три – в Попаснянском, Станично-Луганском, Старобельском, по два – в Кременском и Сватовском районах и городе Рубежное; один человек заболел в Марковском районе.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли семеро жителей Лисичанска, Рубежного, Северодонецка, Новоайдарского и Новопсковского районов. Возраст умерших – от 49 до 84 лет.



За все время пандемии COVID-19 на Луганщине заболели 26 147 человек. Из них выздоровели – 23 906 пациентов, умерли – 893 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 29,2 (при пороговом 60).

За минувшие сутки, 31 мая, в Украине выявили 2 137 случаев коронавируса — это на 1 115 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 12 085 человек, а 163 умерли.