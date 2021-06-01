Бассейн в Мариуполе включили в «25 спортивных магнитов Украины»

Проект реконструкции бассейна «Нептун» в Мариуполе / Фото: mrpl.city

Реконструкцию бассейна «Нептун» в Мариуполе включили в программу «25 спортивных магнитов Украины». Кабмин распределил средства на проекты программы. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает пресс-служба ведомства.



Правительство утвердило распределение целевой субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие 11 спортивных объектов. Общая сумма субвенции составила 800 миллионов гривен.



«Многофункциональные спортивные комплексы, бассейны, ледовые арены, дворцы спорта были отобраны комиссией Минмолодежьспорта, в состав которой вошли также народные депутаты Украины. Среди отобранных проектов – спортивные объекты на которых будет проведена реконструкция или строительство. Все комплексы предназначены для проведения всеукраинских и международных соревнований, учебно-тренировочных сборов для национальных сборных команд по не менее пяти олимпийским видам спорта, а также для занятий массовым спортом», – отметил министр.



В Донецкой области в рамках данной программы реализуется проект «Реконструкция с благоустройством территории плавательного бассейна "Нептун" по адресу: ул. Академика Амосова, 2а в Кальмиусском районе Мариуполя».