«ЛНР» задержала за взятку замглавы «госпредприятия», контролирующего интернет-услуги

Группировка «ЛНР» задержала заместителя руководителя «государственного унитарного предприятия "Республиканская сетевая компания"». Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».



Как отмечается, «чиновник» «госпредприятия», используя служебное положение, «предложил субъекту хозяйствования, осуществляющему деятельность в сфере предоставления интернет-услуг, уменьшить начисленную пеню по договорам за взятку в крупном размере в виде денежных средств в сумме 100 тысяч рублей».



В «МГБ ЛНР» добавили, что «должностное лицо задержано при получении взятки с поличным», в отношении него возбуждено «уголовное дело».