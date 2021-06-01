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«Суд в смартфоне»: Рада приняла закон об электронной системе досудебного расследования

01 июня 2021, 16:02

«Суд в смартфоне»: Рада приняла закон об электронной системе досудебного расследования

Верховная Рада на заседании во вторник поддержала законопроект, который предусматривает введение информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. За документ во втором чтении отдали голоса 276 народных депутатов.

Инициатором законопроекта №5246 является президент Украины Владимир Зеленский.

Документом вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми устанавливаются правовые основы использования информационно-телекоммуникационной системы. Она предназначена для участников уголовного производства (следователей, дознавателей, прокуроров, следственных судей, адвокатов и др.).

«Конечной целью внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования является минимизация и, как следствие, полный отказ в будущем от бумажного производства на стадиях досудебного расследования и рассмотрения дела в суде», – указано в пояснительной записке.

В частности закон предусматривает: функционирование такой системы; предоставление доступа к материалам, которые в ней хранятся; возможность интеграции системы досудебного расследования с другими информационными, информационно-телекоммуникационными системами в случаях, предусмотренных законом.

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