Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: В Минсоцполитики озвучили суммы доплат в июне

В июне Пенсионный фонд Украины проведет перерасчет и доплаты работающим пенсионерам. Это плановый автоматический перерасчет, который проводится с 1 апреля, однако в этом году выплаты задержались. Об этом рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире телеканала «UA Перший».



По его словам, перерасчет проводится ежегодно, при этом учитывается последний период работы по февраль каждого года. Пенсию пересчитывают для тех, кто отработал очередные два года. Перерасчет делают автоматически, обращаться в ПФУ для этого не нужно.



«Что касается автоматического перерасчета пенсий в июне, он будет проведен для тех, кто отработал очередные два года. Он будет проведен с 1 апреля, и соответственно в июне пенсионеры получат не только повышенный размер, но и доплату за апрель-май», – пояснил Шамбир.



Советник министра сообщил, что задержка с перерасчетом работающим пенсионерам в этом году вызвана тем, что в Украине введена квартальная отчетность, а ПФУ должен брать данные о работе и страховом стаже по февраль.



«Отчеты подаются до 9 мая, и соответственно мы имеем обработанную информацию, чтобы в июне месяце проводить перерасчет», – сказал Шамбир.



Он уточнил, что в результате перерасчета среднее повышение месячной пенсии работающих пенсионеров составит 170-180 гривен.



В целом перерасчет пенсий в июне коснется около 700 тысяч человек.