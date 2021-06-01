Рада предварительно одобрила закон, который упрощает оформление документов для жителей ОРДЛО

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4564, который упрощает оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины для жителей оккупированной части Донбасса и Крыма. За документ проголосовали 315 народных депутатов на заседании 1 июня.



Как сказано в пояснительной записке, целью законопроекта является законодательное урегулирование механизма внесения сведений о зарегистрированном месте проживания лица на временно оккупированных территориях, а также определение места оформления документов, что подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, вклеивание фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, имеющим зарегистрированное место жительства на неподконтрольных территориях.



Законопроектом предлагается внести изменения в ряд законов, которыми, в частности, предусмотреть:

оформление, выдачу, обмен документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, вклеивания фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, которые имеют место прописки на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также лицам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции и / или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции) по месту обращения лица;

внесение сведений о зарегистрированном месте проживания на временно оккупированной территории, к документам, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус при их оформления, выдачи, обмена, осуществляется на основании документов, подтверждающих регистрацию места жительства, или сведений, внесенных в документы лица, подлежащие обмену;

отмена справки, подтверждающей место пребывания лица, проживающего на временно оккупированной территории или переселилась из нее;

приведение в соответствие с действующим законодательством Украины норм Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» в части, касающейся получения паспорта гражданина Украины не с 16-летнего возраста, а с 14-летнего.





