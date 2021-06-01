ООН: «ЛНР» угрожает сокращением зарплат за отказ получать гражданство России

Представители группировки «ЛНР» угрожают сокращением зарплат тем, кто отказывается получать гражданство Российской Федерации. Об этом говорится в отчете о ситуации с соблюдением прав человека в Украине от мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧУ).



«ММПЧУ получила сообщение крайней мере об одном случае, когда "государственное учреждение" на территории, контролируемой "Луганской народной республикой", угрожало сотрудникам и сотрудницам, которые не получили российского гражданства, снижением зарплаты или увольнением с работы», — говорится в отчете.



В миссии отметили, что принудительная натурализация противоречит международному праву.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.



Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков заявил, что по состоянию на февраль 2021 года 639 тысяч жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей получили гражданство РФ по упрощенной схеме.