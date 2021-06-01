По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 17 новых смертей от коронавируса. Также выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Всего на подконтрольной Украине части Донетчине выявили 89 342 случая ковида. Из них 83 694 пациента выздоровели, а 2250 человек скончались.



В отдельных районах Донецкой области подтверждено 189 новых случаев COVID-19. Умер 21 пациент из числа ранее заболевших. Всего группировка «ДНР» подтверждает 39 040 случаев коронавируса: 31 553 человека выздоровели, летальных случаев — 2 948.



В Луганской области лабораторно подтвердили 57 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще семь человек. Всего заболели 26 147 человек. Из них выздоровели — 23 906 пациентов, умерли — 893 человека.



Политика



Всеукраинский референдум по вопросу Донбасса на данный момент не нужен. Дальнейший ход событий может измениться в ближайшее время по ряду причин. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия не собирается поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в том числе в «нормандском формате».



Подготовка встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата началась, но ее дата пока не определена.



Права человека



Представители группировки «ЛНР» угрожают сокращением зарплат тем, кто отказывается получать гражданство РФ, сообщили в миссии ООН.



Общество



Группировка «ЛНР» просит Беларусь предоставить возможность проведения следственных действий с участием задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича на подконтрольной ей территории Луганской области.



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