Боевики ограничивают передвижение ОБСЕ на юге Донетчины

Боевики отказались пропускать через свои блокпосты патрули миссии ОБСЕ у сел Бессарабка и Новая Марьевка на Донетчине. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, в Бессарабке член вооруженных формирований не разрешил наблюдателям миссии проехать на юг в направлении Новоазовска мотивировав это «приказами от командиров».



Возле Новой Марьевки боевики отказали миссии в проезде на юг в направлении села Шевченко сославшись на то, что «в этом районе продолжаются работы по разминированию».



В ОБСЕ подчеркнули, что гражданские автомобили пересекали блокпосты в обоих направлениях.