Кабмин хочет поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива

Кабинет министров планирует поднять предельную цену бензина и дизельного топлива примерно на 60 копеек за литр. Соответствующее решение вынесено в повестку дня заседания правительства в среду, передает «Интерфакс-Украина».



Планируется принять изменения к постановлению № 1236 от 9 декабря 2020 года о карантинных и противоэпидемических мероприятиях, которое постановлением от 14 мая 2021 года было дополнено пунктом 41/4, согласно которому Кабмин установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 гривен за литр и бензина — не выше 5 гривен за литр.



Согласно предлагаемым изменениям к этому пункту, средняя стоимость дизтоплива и бензина определяется Минэкономики на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины», проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ плюс затраты в размере 27 долларов за тонну, что добавит к стоимости литра бензина 0,56 гривен, к ДТ — 0,62 гривен за литр.



Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина — ежемесячно 3, 13 и 23 числа.

В середине мая Кабинет министров ввел госрегулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.