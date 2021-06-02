Кабмин повысил предельную цену продажи бензина и дизтоплива

Кабинет министров повысил предельную цену бензина на 56 копеек за литр и дизельного топлива на 62 копейки за литр. Соответствующее решение принято на заседания правительства в среду, передает «Интерфакс Украина».



Внесены изменения к постановлению № 1236 от 9 декабря 2020 года о карантинных и противоэпидемических мероприятиях, которое постановлением от 14 мая 2021 года было дополнено пунктом 41/4, согласно которому Кабмин установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 гривен за литр и бензина — не выше 5 гривен за литр.



Согласно принятым сего изменениям к этому пункту, средняя стоимость дизтоплива и бензина определяется Минэкономики на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины», проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ плюс затраты в размере 27 долларов за тонну, что добавит к стоимости литра бензина 0,56 гривен, к ДТ — 0,62 гривен за литр.

В середине мая Кабинет министров ввел госрегулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.