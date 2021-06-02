Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада хочет повысить прожиточный минимум в Украине. Законопроект приняли в первом чтении

02 июня 2021, 12:36

Рада хочет повысить прожиточный минимум в Украине. Законопроект приняли в первом чтении

Документ предусматривает, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной годовой зарплате в Украине перед годом формирования государственного бюджета на следующие 12 месяцев. При этом должен учитываться прогнозный уровень инфляции текущего года.

Согласно документу, процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должен составлять не менее:

в 2021 году — 40%;
в 2022 году — 41%;
в 2023 году — 42%;
в 2024 году — 43%;
в 2025 году — 44%;
в 2026 году — 45%;
в 2027 году — 46%;
в 2028 году — 47%;
в 2029 году — 48%;
в 2030 году — 49%;
в 2031 году — 50%.

В то же время если фактический прожиточный минимум в течение трех месяцев будет больше на более чем 10% утвержденного, то правительство на основе мониторинга выполнения госбюджета должно рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума.

Кроме того, до 2025 года предлагается создать орган исполнительной власти, который будет исследовать расходы домохозяйств, в частности, проводить опросы.

Также в документе говорится о том, что для назначения помощи в соответствии с законом «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» должен применяться уровень обеспечения прожиточного минимума, который ежегодно определяется законом о госбюджете на соответствующий год.

Кроме того, предлагается поручить Кабмину утвердить методологию формирования прожиточного минимума, расчет которого будет базироваться на фактических затратах домохозяйств.

Законопроект также предусматривает изменение подходов к установлению размеров должностных окладов. В частности, предлагается устанавливать размеры окладов в зависимости от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников. Последний предлагается утверждать законом о госбюджете Украины на соответствующий год.

Для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предполагается применять расчетную единицу, утверждается законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Также документ регулирует вопросы платы за предоставление административных услуг.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:26
На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов
11:43
Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки
11:02
Боевики ограничивают передвижение ОБСЕ на юге Донетчины
09:30
ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
21:10
ООН: «ЛНР» угрожает сокращением зарплат за отказ получать гражданство России
16:50
Рада предварительно одобрила закон, который упрощает оформление документов для жителей ОРДЛО
16:19
«ДНР»: Задержан житель Снежного за стрельбу из автомата в жилом районе
15:33
«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»
14:39
«ЛНР» задержала за взятку замглавы «госпредприятия», контролирующего интернет-услуги
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
18:05
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранение при подрыве на боеприпасе
все новости
12:36
Рада хочет повысить прожиточный минимум в Украине. Законопроект приняли в первом чтении
12:36
Рада хочет повысить прожиточный минимум в Украине. Законопроект приняли в первом чтении
12:26
На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов
11:43
Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки
11:40
Кабмин хочет поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива
11:02
Боевики ограничивают передвижение ОБСЕ на юге Донетчины
10:20
В Славянске глава ВГА должен быть назначен в ближайшие дни. Лях допустил, что это будет он
09:47
Лукашенко ответил на просьбу «ЛНР» передать Протасевича
09:30
ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы
09:17
В Донецкой области за сутки — более 100 новых случаев ковида
08:44
На Донбассе рассказали про обстрелы в первый день лета
08:18
Более 2 тысяч случаев коронавируса фиксируют в Украине второй день подряд
00:02
СНБО снова соберется на этой неделе — СМИ
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция