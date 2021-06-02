Рада хочет повысить прожиточный минимум в Украине. Законопроект приняли в первом чтении

Документ предусматривает, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной годовой зарплате в Украине перед годом формирования государственного бюджета на следующие 12 месяцев. При этом должен учитываться прогнозный уровень инфляции текущего года.



Согласно документу, процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должен составлять не менее:



в 2021 году — 40%;

в 2022 году — 41%;

в 2023 году — 42%;

в 2024 году — 43%;

в 2025 году — 44%;

в 2026 году — 45%;

в 2027 году — 46%;

в 2028 году — 47%;

в 2029 году — 48%;

в 2030 году — 49%;

в 2031 году — 50%.



В то же время если фактический прожиточный минимум в течение трех месяцев будет больше на более чем 10% утвержденного, то правительство на основе мониторинга выполнения госбюджета должно рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума.



Кроме того, до 2025 года предлагается создать орган исполнительной власти, который будет исследовать расходы домохозяйств, в частности, проводить опросы.



Также в документе говорится о том, что для назначения помощи в соответствии с законом «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» должен применяться уровень обеспечения прожиточного минимума, который ежегодно определяется законом о госбюджете на соответствующий год.



Кроме того, предлагается поручить Кабмину утвердить методологию формирования прожиточного минимума, расчет которого будет базироваться на фактических затратах домохозяйств.

Законопроект также предусматривает изменение подходов к установлению размеров должностных окладов. В частности, предлагается устанавливать размеры окладов в зависимости от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников. Последний предлагается утверждать законом о госбюджете Украины на соответствующий год.



Для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предполагается применять расчетную единицу, утверждается законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год.



Также документ регулирует вопросы платы за предоставление административных услуг.