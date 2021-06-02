Рада хочет повысить прожиточный минимум в Украине. Законопроект приняли в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3515, который вносит изменения относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения. За документ проголосовали 253 народных депутата.



Законопроектом предусмотрено изменить определение прожиточного минимума, установив, что это «приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу».



Документ предусматривает, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной годовой зарплате в Украине перед годом формирования государственного бюджета на следующие 12 месяцев. При этом должен учитываться прогнозный уровень инфляции текущего года.



Согласно документу, процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должен составлять не менее:

в 2021 году — 40%;

в 2022 году — 41%;

в 2023 году — 42%;

в 2024 году — 43%;

в 2025 году — 44%;

в 2026 году — 45%;

в 2027 году — 46%;

в 2028 году — 47%;

в 2029 году — 48%;

в 2030 году — 49%;

в 2031 году — 50%.

В то же время если фактический прожиточный минимум в течение трех месяцев будет больше на более чем 10% утвержденного, то правительство на основе мониторинга выполнения госбюджета должно рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума.



Кроме того, до 2025 года предлагается создать орган исполнительной власти, который будет исследовать расходы домохозяйств, в частности, проводить опросы.



Также в документе говорится о том, что для назначения помощи в соответствии с законом «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» должен применяться уровень обеспечения прожиточного минимума, который ежегодно определяется законом о госбюджете на соответствующий год.



Кроме того, предлагается поручить Кабмину утвердить методологию формирования прожиточного минимума, расчет которого будет базироваться на фактических затратах домохозяйств.

Законопроект также предусматривает изменение подходов к установлению размеров должностных окладов. В частности, предлагается устанавливать размеры окладов в зависимости от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников. Последний предлагается утверждать законом о госбюджете Украины на соответствующий год.



Для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предполагается применять расчетную единицу, утверждается законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год.



Также документ регулирует вопросы платы за предоставление административных услуг.