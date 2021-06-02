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На Луганщине выявили 24 новых случая коронавируса за сутки

02 июня 2021, 13:27

На Луганщине выявили 24 новых случая коронавируса за сутки

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 24 новых случая COVID-19. От осложнений заболевания умерли еще шесть человек, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Новые заболевшие выявлены в Лисичанске – шесть, в Северодонецке – пять, в Старобельском районе – четыре, в Рубежном – три, в Марковском районе – два, в Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Троицком районах – по одному.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли шесть жителей Лисичанска, Рубежного, Новоайдарского и Беловодского районов. Возраст скончавшихся – от 43 до 80 лет.

С начала пандемии коронавируса на Луганщине заболели 26 171 человек, из них выздоровели – 24 021 пациент, умерли – 899 человек.

За минувшие сутки, 1 июня, в Украине выявили 2 205 случаев коронавируса — это на 68 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 9 405 человек, а 158 умерли.

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