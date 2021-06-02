«Война за умы». Стефанчук оценил усилия Украины по привлечению абитуриентов из ОРДЛО

Украина ведет войну не за территории, а за умы людей на неподконтрольных территориях, считает прервый-вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.



«Самая большая война, котору мы ведем, это не война за территории, а возна за умы людей. В первую очередь, молодых людей, которые находятся на тех территориях», — сказал он во время интервью телеканалам на форуме «Украина 30. Образование и наука».



По словам Стефанчука, власть должна «формировать все возможные и доступные механизмы, чтобы в их головах выигрывала Украина».



Он напомнил, что помимо запущенного недавно проекта подготовительных курсов для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма, в прошлом году Рада приняла закон о льготном поступлении в украинские вузы.



«Некоторые говорят, что это "ущемление украинцев". Я думаю, что так говорить неправильно, потому что мы все украинцы. Поэтому, учитывая условия, в которых мы живем, нужно создать равные условия по доступности, но все-таки иметь преференцию для людей [живущих на линии соприкосновения и оккупированных территоииях], которые сейчас притерпевают то состояние жизни, в котором находятся», — подчеркнул Стефанчук.