В Донецкой области из-за непогоды 11 населенных пунктов все еще без электроэнергии

В Донецкой области из-за непогоды еще 11 населенных пунктов остаются без электроэнергии. Кроме того, спасатели откачивают воду и убирают поваленные деревья. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.



В Мариупольском районе — села Кирилловка, Кальчик, Приовражное, Заря, Келлеровка, Лебедино, Водяное, Бердянское, Виноградное. В Покровском районе — села Ласточкино, Камышевка.



В целом, специалисты электросети за сутки восстановили энергоснабжение в 17 населенных пунктах.



К аварийно-восстановительным работам привлечены 95 бригад.



Из-за сильных осадков спасатели ГСЧС шесть раз привлекались к ликвидации последствий непогоды. Так, в Мариуполе откачали 55 тонн дождевой воды из дворов частных домохозяйств. В Волновахе и Покровске убрали деревья, которые упали на остановку и автодорогу.