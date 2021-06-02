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«ДНР» сообщила о задержании еще одного стрелка из автомата

02 июня 2021, 15:28

«ДНР» сообщила о задержании еще одного стрелка из автомата

Так называемая полиция группировка «ДНР» задержала жителя Амвросиевского района, который открыл огонь из автомата. Об этом сообщили в пресс-службе «МВД ДНР».

«В Амвросиевском районе правоохранители по "горячим следам" задержали 51-летнего злоумышленника, который из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова», — отмечается в сообщении.

У задержанного изъяли автомат АКС-74 со снаряженным магазином, пять магазинов с патронами калибра 5,45 мм, еще 60 патронов, а также гранату с запалом.

Возбуждены «уголовные дела» по статьям о хулиганстве и незаконном хранении оружия и боеприпасов. По совокупности статей фигуранту может грозить до 5 лет лишения свободы.

Накануне «МВД ДНР» сообщило о похожем случае, который произошел в городе Снежное. Там был задержан местный житель за стрельбу в жилом районе. При обыске у него нашли автомат Калашникова и патроны к нему.

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Организации
ДНР
Места
Амвросиевский район

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