Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что если белорусские власти дадут представителям «ЛНР» допросить оппозиционера Романа Протасевича, то это будет означать, что Минск больше не сможет быть площадкой для переговоров по Донбасса. Об этом он сказал в комментарии ВBC Украина.



«Если это фактически произойдет, это будет означать одно — Лукашенко больше не может быть посредником и предоставлять Минск как площадку для переговоров. И та политическая позиция, которую отметил глава нашей делегации Леонид Кравчук, когда сказал, что Минск не может больше быть площадкой, — она ​​перейдет от политической позиции к конкретным организационным мероприятиям по изменению площадки», — подчеркнул Арестович.



Другой украинский представитель в ТКГ, журналист Сергей Гармаш считает, что слова Лукашенко «можно рассматривать как де-факто признание его режимом марионеточных республик».



Александр Лукашенко ранее заявил, что не против, чтобы представители группировки «ЛНР» допросили задержанного бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.