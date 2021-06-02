Кабмин предложил упростить получение украинского гражданства для иностранцев-военнослужащих ВСУ и участников ООС

Кабинет министров подготовил законопроект, который упрощает процедуру предоставления гражданства иностранным гражданам-военнослужащим Вооруженных сил Украины. Решение об одобрении документа принято на заседании Кабинета министров в среду.



Предусматривается, что законопроект позволит упростить порядок предоставления гражданства Украины гражданам государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений. А также иностранцам и лицам без гражданства, которые служили или служат в Вооруженных силах Украины, или принимали участие в АТО /ООС на Донбассе.



В объяснительной записке указано, что на упрощенный порядок могут претендовать иностранцы, принятие в гражданство которых составляет государственный интерес для Украины. В том числе, если в представлении на имя президента содержатся сведения о том, что человек непосредственно принимал участие в операции по обеспечению территориальной целостности Украины на Донбассе.