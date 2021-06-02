«Нагрелись» на 5 миллионов: На Луганщине раскрыли схему завышения тарифов на тепло

В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила схему искусственного завышения цен на теплоснабжение для социальных объектов одного из городов. Потери бюджета составили почти 5 млн грн, передает пресс-служба ведомства.



Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в течение 2018-2020 годов школы, больницы, ДЮСШ и другие учреждения социальной инфраструктуры города получали платежки за отопление по значительно завышенным тарифам.



«По версии следствия, к незаконной схеме причастны госслужащие и руководство коммерческой структуры, которую связывают с бывшим влиятельным чиновником регионального уровня. Из-за "согласования" повышенных тарифов, участники сделки вывели из бюджета города, по предварительным оценкам, по меньшей мере 5 млн грн», – сообщили в СБУ.



Правоохранители провели 12 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов. По результатам были изъяты компьютеры и средства связи, финансово-хозяйственная документация и черновые записи, подтверждающие сделку.



Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.