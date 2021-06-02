В Раде хотят уравнять в правах переселенцев и обычных пенсионеров: Подготовлен законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволяет проводить выплату пенсий и социальной помощи внутренне перемещенным лицам в таком же порядке, как и всем пенсионерам Украины. Об этом сообщил глава Комитета ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.



Законопроект №4014, который предусматривает внесение изменений в ст. 7 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» относительно обеспечения выплаты пенсий и социальной помощи, обсуждался сегодня на заседании профильного комитета.



«Суть законопроекта заключается в том, что теперь внутренне перемещенные лица смогут получать пенсии и социальные выплаты по месту регистрации фактического проживания. Сделать это они смогут через отделения "Укрпочты" или в отделениях госбанков», – пояснил Лубинец.



Он рассказал, что депутаты предложили расширить перечень госбанков, которые могут обслуживать переселенцев. Сейчас все выплаты ВПЛ начисляются исключительно через Ощадбанк.



По словам Лубинца, ПриватБанк, который также является государственным банком, имеет более расширенную сеть отделений и людям проще попасть в его отделения и банкоматы. В то же время в Ощадбанке постоянно собираются очереди из переселенцев.



Представители Пенсионного фонда и министерства финансов в ходе обсуждения посетовали, что принятие законопроекта повлечет дополнительные траты на доставку пенсии в отделения «Укрпочты» или по месту проживания.



Представительница Минсоцполитики озвучила позицию ведомства, которое считает, что поднятый законопроектом вопрос уже урегулирован действующим законодательством. В частности, маломобильные пенсионеры-переселенцы могут обратиться с отдельным заявлением о необходимости доставки пенсий на дом, и их будет обслуживать «Укрпочта».



Представительница Минреинтеграции сказала, что следовало бы «более четко» указать цели и задачи законопроекта. В частности, конкретно прописать пункт о расширении перечня государственных банков для выплаты пенсий переселенцам.



Омбудсвумен Людмила Денисова выступила за то, чтобы ВПЛ имели право получить пенсию в любом государственном банке.



«По этому законопроекту наш комитет является профильным. Как председатель комитета, выражаю нашу общую позицию – поддержать этот законодательный документ, поскольку он защищает права украинцев, которые волей судьбы вынуждены были покинуть свои дома», – подытожил Лубинец.



Члены комитета решили рекомендовать законопроект к рассмотрению Верховной Раде и принять его за основу в первом чтении.

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