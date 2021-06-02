Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июня

02 июня 2021, 21:35

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки подтверждено 112 случаев коронавируса. Из-за осложнений скончались шестеро пациентов. С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 89 454 случая заболевания: 84 412 человек выздоровели, 2 256 — умерли от осложнений.

Группировка «ДНР» заявила о 190 новых случаях коронавируса, 17 человек умерли. Всего формирование признает 39 230 случаев заболевания: выписали 31 693 пациентов, 2965 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 24 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 6 человек. Всего заболели 26 171 человека. Из них выздоровели — 24 021 пациент, умерли — 899 человек.

В отдельных районах Луганской области зарегистрирована смерть двух пациентов и 10 новых случаев заболевания. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 4784 случая ковида: выписали 4172 пациентов, 441 — умер.

Политика

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности, которое касается мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что представители группировки «ЛНР» могут приехать в Минск, чтобы допросить оппозиционера Романа Протасевича. Он также обвинил задержанного в том, что он якобы «убивал людей в Донбассе» и планировал «бойню в Беларуси». Сам Протасевич заявлял, что находился на Донбассе в 2014-2015 года в качестве журналиста. По словам советника украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, если Беларусь позволит представителям «ЛНР» допросить Протасевича, то Минск больше не сможет быть площадкой для переговоров по Донбассу.

Права человека

Сотрудники металлургического комбината в оккупированном Алчевске провели митинг в связи с невыплатой заработной платы на протяжении больше пяти месяцев. Работникам не выплачивают деньги даже при расчете. АМК находится под управлением компании «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.

«Прокуратура ЛНР» хочет усилить наказание «за совершение преступлений против мира и безопасности человечества» вплоть до высшей меры — смертной казни.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июня
18:44
«У нас настоящий геноцид»: Работники Алчевского меткомбината «ЛНР» рассказали о 5-месячных долгах по зарплате
16:33
В «ЛНР» хотят ввести смертную казнь за «преступления против мира» на фоне «дела Протасевича»
12:26
На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов
11:43
Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки
11:02
Боевики ограничивают передвижение ОБСЕ на юге Донетчины
09:30
ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
21:10
ООН: «ЛНР» угрожает сокращением зарплат за отказ получать гражданство России
16:50
Рада предварительно одобрила закон, который упрощает оформление документов для жителей ОРДЛО
16:19
«ДНР»: Задержан житель Снежного за стрельбу из автомата в жилом районе
15:33
«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»
14:39
«ЛНР» задержала за взятку замглавы «госпредприятия», контролирующего интернет-услуги
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
все новости
21:51
Потоп в Мариуполе: За сутки выпала почти месячная норма осадков
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июня
21:15
В Раде хотят уравнять в правах переселенцев и обычных пенсионеров: Подготовлен законопроект
20:21
Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе
19:40
Россия отвела от границ с Украиной только 10 тысяч военных, заявил президент
19:18
Заседание СНБО состоится в пятницу, 4 июня
19:08
Нужно выстроить новый формат санкционной политики в отношении России – Зеленский
18:44
«У нас настоящий геноцид»: Работники Алчевского меткомбината «ЛНР» рассказали о 5-месячных долгах по зарплате
18:09
Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах
18:00
Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию на Донбассе
17:31
Штаб: Боевики не предоставили гарантии безопасности для ремонта гражданских объектов в зоне ООС
17:24
«Нагрелись» на 5 миллионов: На Луганщине раскрыли схему завышения тарифов на тепло
17:03
Кабмин упростил для переселенцев получение водительских прав и регистрацию транспорта
16:37
Правозащитники раскрыли цель требований «Л-ДНР» о выдаче Романа Протасевича
16:33
В «ЛНР» хотят ввести смертную казнь за «преступления против мира» на фоне «дела Протасевича»
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция