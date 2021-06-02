По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки подтверждено 112 случаев коронавируса. Из-за осложнений скончались шестеро пациентов. С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 89 454 случая заболевания: 84 412 человек выздоровели, 2 256 — умерли от осложнений.



Группировка «ДНР» заявила о 190 новых случаях коронавируса, 17 человек умерли. Всего формирование признает 39 230 случаев заболевания: выписали 31 693 пациентов, 2965 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 24 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 6 человек. Всего заболели 26 171 человека. Из них выздоровели — 24 021 пациент, умерли — 899 человек.



В отдельных районах Луганской области зарегистрирована смерть двух пациентов и 10 новых случаев заболевания. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 4784 случая ковида: выписали 4172 пациентов, 441 — умер.



Политика



Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности, которое касается мирного урегулирования ситуации на Донбассе.



Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что представители группировки «ЛНР» могут приехать в Минск, чтобы допросить оппозиционера Романа Протасевича. Он также обвинил задержанного в том, что он якобы «убивал людей в Донбассе» и планировал «бойню в Беларуси». Сам Протасевич заявлял, что находился на Донбассе в 2014-2015 года в качестве журналиста. По словам советника украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, если Беларусь позволит представителям «ЛНР» допросить Протасевича, то Минск больше не сможет быть площадкой для переговоров по Донбассу.



Права человека



Сотрудники металлургического комбината в оккупированном Алчевске провели митинг в связи с невыплатой заработной платы на протяжении больше пяти месяцев. Работникам не выплачивают деньги даже при расчете. АМК находится под управлением компании «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.



«Прокуратура ЛНР» хочет усилить наказание «за совершение преступлений против мира и безопасности человечества» вплоть до высшей меры — смертной казни.



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