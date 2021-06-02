Потоп в Мариуполе: За сутки выпала почти месячная норма осадков

Улицы Мариуполя затопило водой / Фото: «Суспільне»

В Мариуполе за последние сутки выпала почти месячная норма осадков, но дожди еще будут идти. Об этом рассказала синоптикиня Оксана Литош, передает «Суспільне».



Со вчерашнего вечера в городе стоит штормовая погода с сильными порывами ветра, дождем и грозой.



Из-за ливней коммунальщики работают на улицах города круглосуточно. Очищают от мусора ливневые канализации. Бригада рабочих коммунального предприятия «Мариупольавтодор» работает на улице Покрышкина – из-за проливных дождей мусор блокирует ливневую канализацию. Машины утопают в воде.



Непогода в Мариуполе / Фото: 0629

«Люди теряют номерные знаки, машины глохнут, подтопляются. Заранее, вроде, и ливневки чистятся, но этого недостаточно, быстро вода идет почему-то», – рассказывает водитель Вадим.



Директор «Мариупольавтодора» Сергей Остапенко говорит, что всего в городе в ночь на среду 2 июня на работу вышли 25 коммунальщиков. Привлекли 8 единиц техники.

В горсовете сообщили, что спасатели обеспечивали безаварийный пропуск ливневых и дренажных вод на выпусках в море и в устье реки Кальмиус. Они устраняли заторы и препятствия для выхода воды.

Кроме этого, утром поступило сообщение из Центральной райадминистрации о подтоплении жилого дома по ул. Безыменная, 30а. На месте оперативно провели откачку воды. Также бригада выехала на устранение затопления дороги в районе спуска к морю – по улице Виноградной.

В городе произошло много ДТП, непогода вывела из строя десятки трансформаторных подстанций.



Однако метеопрогноз пока не совсем утешительный. По словам Оксаны Литош, дожди в Мариуполе продлятся до конца недели.



«Циклон, сформированный над Крымом, будет малоподвижный и будет стоять над Азовским морем, но он начнет заполняться и поэтому дожди будут ослабевать», – пояснила синоптикиня.